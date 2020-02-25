Экс-глава ФСИН Реймер вышел из колонии по УДО: он отсидел менее половины срока

25.02.2020, 10:19, Новости дня

Центральный районный суд Калининграда принял решение об условно-досрочном освобождении (УДО) из колонии экс-главы ФСИН России Александра Реймера, сообщает Интерфаксу со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил ходатайство Реймера об условно-досрочном

освобождении. Решение вынесено судом 20 февраля», — рассказали в

пресс-службе.

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Реймера к восьми годам колонии по делу о хищении 2,7 млрд рублей при закупке электронных браслетов.

Александр Реймер возглавлял ФСИН России с августа 2009 года по июнь 2012 года. Летом 2017 года он и его бывший заместитель Николай Криволапов были признаны виновными по делу о мошенничестве при закупках электронных браслетов для отправленных под домашний арест. Первоначально речь шла о нецелевом расходовании более полутора миллиардов рублей, но после проверки сумма нанесенного государству ущербу выросла до 2,2 млрд рублей. По данным Следственного комитета, в 2010-2012 годах браслеты для осужденных закупались по завышенным ценам: при цене в 19 тыс. рублей стационарное контрольное устройство закупалось по цене почти на порядок выше — 108 тыс. рублей, мобильное — за 128 тыс. рублей.

Реймер был приговорен к восьми годам колонии и штрафу в 800 тыс. рублей, Криволапов был осуждён на пять лет и восемь месяцев лишения свободы с выплатой штрафа в 600 тыс. рублей. Таким образом, он отсидел менее половины назначенного ему судом срока.