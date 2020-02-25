Минздрав назвал самые «нездоровые» профессии в России

25.02.2020, 10:18, Разное

В Министерстве здравоохранения России выявили сферы труда, представители которых чаще других испытывают проблемы со здоровьем. Самыми распространенными заболеваниями оказались простуда (ОРВИ) и нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, сообщает телеканал «360».

Самыми болеющими оказались специалисты по информационным технологиям. За ними с небольшим отрывом следуют педагоги и врачи. Большинство из них регулярно болеют ОРВИ (75%). Около трети работников имеют проблемы с сердцем и сосудами, а каждый четвертый сотрудник пожаловался на нарушения в опорно-двигательном аппарате. Эксперты считают, что такая ситуация связана с большими нагрузками и стрессом, характерными для такой работы, пишут «Известия».