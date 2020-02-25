Минздрав назвал самые «нездоровые» профессии в России

25.02.2020, 10:18, Разное

В Министерстве здравоохранения России выявили сферы труда, представители которых чаще других испытывают проблемы со здоровьем. Самыми распространенными заболеваниями оказались простуда (ОРВИ) и нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, сообщает телеканал «360».

Самыми болеющими оказались специалисты по информационным технологиям. За ними с небольшим отрывом следуют педагоги и врачи. Большинство из них регулярно болеют ОРВИ (75%). Около трети работников имеют проблемы с сердцем и сосудами, а каждый четвертый сотрудник пожаловался на нарушения в опорно-двигательном аппарате. Эксперты считают, что такая ситуация связана с большими нагрузками и стрессом, характерными для такой работы, пишут «Известия».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01 / В Новосибирске загорелся двигатель самолета перед взлетом

10.01 / Мнение: Жертв никто не хотел, жертвы были неизбежны

28.01 / Звезда «Гарри Поттера» Женевьев Гонт и Марк Ронсон тайно встречаются уже пять месяцев

10.01 / Медики: Женщины чаще мужчин страдают от кариеса

31.01 / Мнение: Чем Путин помог Нетаньяху

25.01 / Седокова высказалась о важности работы для женщин: «Тебя уволили с должности музы!»

03.01 / Скончалась знаменитая актриса

14.01 / Бритни Спирс проведет выставку своих картин во Франции

08.01 / Эксперты рассказали, как отличить оригинальное моторное масло от подделки

31.12 / Мнение: Екатерина Лагно — Чемпионка мира по блицу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика