Дуда: Россия является агрессором в Украине, ей нельзя доверять

25.02.2020, 10:18, Новости дня

Россия продолжает оккупировать украинские территории, ей нельзя доверять. Такое мнение в в интервью польскому еженедельнику Sieci выразил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Wpolityce.pl.

«Россия является агрессором в Украине. Она не прекратила эту агрессию, продолжает оккупировать Крым и территорию вокруг Донецка и Луганска. Россия поддерживает сепаратистов и ведет себя агрессивно и относительно других стран, в частности демонстрирует силу через нарушение воздушного пространства. Поэтому это не та страна, о которой можно было бы сказать, что она заслуживает доверия и что она мирным путем реализует свои интересы «, – заявил Дуда.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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