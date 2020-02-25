Путин назвал главный индикатор успеха нацпроектов

25.02.2020, 10:12, Новости дня

Президент Владимир Путин назвал продолжительность жизни граждан главным индикатором успешности нацпроектов.

Президент сообщил в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину», что показатель продолжительности жизни «отражает все остальное». Он добавил, что считает важным также снижение смертности, а также обратил внимание: количество умерших от сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулеза и в результате ДТП в стране сокращается.

При этом глава государства постоянно контролирует все нацпроекты. Он признался, что испытывает по отношению к нацпроектам и определенный скепсис, который «всегда был и всегда будет».

«Это хорошо: скепсис всегда подталкивает тех, кто должен добиваться конкретного результата», – уверен Путин.

Напомним, ключевые цели 12 национальных проектов, а также Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры обозначены в майском указе президента Владимира Путина.

Это задачи в сферах здравоохранения, демографии, образования, экологии, жилья и городской среды, автомобильных дорог, науки, цифровой экономики, производительности труда и поддержки занятости, культуры, международной кооперации и экспорта, малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы.

Общий бюджет проектов до 2024 года составит 25,7 трлн рублей, из них более 13 трлн рублей будут направлены из федерального бюджета, 7,5 трлн составят внебюджетные источники, а 4,9 трлн – бюджеты регионов.

Ранее Путин назвал основную цель нацпроектов, а также рассказал, на кого пришлось «цыкнуть» для запуска крупных проектов.