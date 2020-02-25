В России на четверть выросла продажа имущества россиян за долги

25.02.2020, 10:06, Новости дня

В 2019 году на торгах было продано имущество россиян-должников на 15 миллиардов рублей. Это рекорд за последние пять лет и на 3 миллиарда рублей больше, чем в 2018 году, согласно статистики Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Доходы россиян замедлили рост с 2017 года, а желание жить на широкую ногу сохранилось. Поэтому многие стали брать кредиты, чтобы поддержать прежний уровень жизни.

Ранее стоимость проданных вещей за долги не превышала 12 миллиардов  рублей в год. В 2015 году было продано имущество должников-граждан на 11 миллиардов рублей, в 2016 году — 11,9 миллиардов рублей, в 2017 году — 9,7 миллиардов рублей.

"Денежные средства, полученные от принудительной реализации имущества, направляются на погашение долга перед взыскателем. Если сумма превышает размер задолженности по исполнительному производству, разница подлежит возврату должнику", — сообщили "Известиям" в ФССП.

Чаще за долги арестовываются и продаются автомобили, квартиры, жилые дома, земельные участки, электронная бытовая техника. Стали чаще продавать за долги мебель, ноутбуки и даже смартфоны.

Имущество продается через торги на сайте Росимущества за примерно два месяца. По закону нельзя арестовать и продать за долги единственное жилье должника – квартиру или дом с земельным участком под ним, предметы личного обихода (одежда и обувь).



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