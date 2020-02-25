Рубль упал к доллару и евро при открытии торгов и на новостях по коронавирусу

25.02.2020, 10:06, Новости дня

Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. При этом курс евро превысил отметку 70 руб. впервые с 10 февраля, свидетельствуют данные торгов.

Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 64,66-64,85 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 64,76 руб. — это на 68,75 копейки выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро составил 70,2675 руб., повысившись на 73,75 копейки относительно отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 71 копейку до 67,28 руб.

Нефть дорожает во вторник после резкого падения цен в ходе предыдущей сессии на фоне возросших опасений по поводу распространения коронавируса COVID-19.

К 10:01 мск стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,9% и составила $56,82 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,9% до $51,89 за баррель.

По итогам предыдущей торговой сессии фьючерсы на Brent подешевели на 3,8%. Цена контрактов на WTI к закрытию торгов в понедельник упала на 3,7%.