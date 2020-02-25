Обнаружена гигантская планета с рекордно коротким годом

25.02.2020, 10:06, Новости дня

Астрономы открыли горячий юпитер, который обращается вокруг своего солнца всего за 18 часов. Это рекорд для планет-гигантов. Теперь учёные надеются выяснить, ждёт ли это небесное тело гибель в объятиях звезды.

Открытие описано в научной статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Планету тем легче обнаружить, чем она больше и ближе к своему светилу. Именно поэтому первыми открытыми экзопланетами стали горячие юпитеры. Долгое время они составляли большинство известных миров.

Сегодня обнаружены сотни таких тел (а всего экзопланет известно более четырёх тысяч). Но объектов, которые обращаются вокруг своего солнца менее чем за земные сутки, среди них буквально единицы, и это несмотря на то, что такая планета идеальна для обнаружения. Судя по всему, это действительно очень редкое явление.

«Хотя теоретически горячие юпитеры с короткими орбитальными периодами (менее 24 часов) обнаружить значительно легче из-за их большого размера и частых транзитов, они оказались крайне редкими. Из сотен известных горячих юпитеров только семь имеют орбитальный период менее одного [земного] дня», — рассказывает первый автор новой статьи Джеймс МакКормак (James McCormac) из Уорикского университета.

Планета NGTS-10 b находится в системе, расположенной на расстоянии около тысячи световых лет от Земли. Она примерно вдвое тяжелее Юпитера и на 20% больше его по диаметру. Благодаря своему периоду обращения в 18 часов она стала самым короткопериодическим из известных горячих юпитеров.

Дистанция между NGTS-10 b и родительской звездой всего вдвое больше диаметра последней и в полтора раза — предела Роша, за которым приливные силы должны разорвать планету.

Вероятно, этот мир всё время повёрнут к своему солнцу одной стороной, и она раскалена до тысячи градусов по Цельсию (что, впрочем, не рекорд).

Астрономы считают, что планета на подобной орбите должна постепенно приближаться к звезде, и рано или поздно будет ею разрушена. Они ожидают, что NGTS-10 b погибнет приблизительно через 38 миллионов лет.

Интересно, что звезда (и, соответственно, планета) является примерной ровесницей Солнца, то есть ей около пяти миллиардов лет. Вероятно, NGTS-10 b попала на свою губительную орбиту не так давно, получив гравитационный толчок от других (пока не обнаруженных) миров системы.

Есть и более интригующая возможность: не исключено, что короткопериодические горячие юпитеры могут существовать на своих траекториях гораздо дольше, чем полагают эксперты. В этом случае им придётся уточнить свои модели.

Так это или нет, покажут наблюдения. Уже в ближайшее десятилетие «год» NGTS-10 b должен будет измениться на семь секунд, и учёные рассчитывают это заметить. Они уже запланировали нужные наблюдения.

К слову, ранее «Вести.Наука» (nauka.vesti.ru) писали о планете, которая испаряется рекордными темпами.

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Вести.Наука