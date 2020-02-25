Путин предложил 40 новых кандидатов в Общественную палату

25.02.2020, 10:05, Новости дня

Президент Владимир Путин определил 40 новых кандидатов в состав Общественной палаты России.

«Президент определил кандидатуры 40 российских граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложение войти в состав Общественной палаты Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Не менее половины кандидатур представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения, а также иные некоммерческие организации, созданные для представления и защиты интересов профессиональных и социальных групп», – отмечается в сообщении.

«Размещение на официальном сайте президента информации о направлении данных предложений считается в соответствии с законом об Общественной палате днем инициирования процедуры формирования нового состава Общественной палаты Российской Федерации», – указано в сообщении.



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