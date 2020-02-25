Путин рассказал, на кого пришлось «цыкнуть» для запуска крупных проектов

25.02.2020, 10:05, Новости дня

При обсуждении крупных инфраструктурных проектов пришлось «цыкнуть» на бывшего главу Минфина Алексея Кудрина и экс-министра экономики Германа Грефа, рассказал президент Владимир Путин.

В интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» президент рассказал, что Кудрин по каждому вопросу был против, например, против строительства кольцевой дороги в Петербурге.

«Они вместе с [Германом] Грефом, министр экономики и министр финансов, приходили ко мне дважды. Когда я уж на них там «цыкнул», тогда они деньги выделили на строительство кольцевой дороги вокруг Петербурга», – отметил Путин.

По словам президента, так же приходилось действовать и касаясь других крупных инфраструктурных проектов. Путин добавил, что Кудрин и Греф выступали против строительства моста на остров Русский, а также некоторых инфраструктурных объектов в Сочи.

«Говорили: не надо, дорого. Всегда это аргументировалось тем, что есть другие, более важные задачи, нужно заботиться о макроэкономической ситуации, нельзя разбалансировать бюджет», – отметил российский лидер.

При этом, по словам Путина, сейчас Кудрин поменял свою точку зрения в отношении крупных бюджетных трат. Глава государства добавил, что у Кудрина, который возглавляет Счетную палату с 2018 года, в новой должности «угол зрения изменился и глаз видит поотчетливей, потому что не боится, что что-то по этому глазу прилетит».

«Ответственности нет прямой. И те люди, с которыми он работал, в известной степени его ученики, они как бы в недоумении. На самом деле, хорошо, что идет такая дискуссия», – заключил президент.

Также российский лидер добавил, что критикует своих подчиненных, чтобы держать их «под постоянным административным давлением и напряжением» для улучшения качества работы.

«Я должен всегда держать не просто руку на пульсе, а должен держать их (подчиненных) всех под напряжением – тех, кто выполняет эти задачи (по реализации нацпроектов – прим. ВЗГЛЯД)», – признался Путин.

По словам президента, стоит только снять такое напряжение, «народ начинает расслабляться».

Ранее Путин утвердил состав совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Всего в состав совета вошли 38 человек, в том числе глава Счетной палаты Алексей Кудрин.