Елена Малышева посоветовала людям с пенсией в 23 тысячи рублей лечиться в бесплатных больницах

25.02.2020, 10:04, Разное

Отечественная телеведущая, врач-кардиолог и терапевт Елена Малышева на странице в Instagram ответила на вопрос подписчиков, могут ли люди с пенсией в 23 тысячи рублей лечиться в её центре. В этом случае ведущая советует обращаться в бесплатные больницы, где тоже можно найти хороших специалистов.
В комментариях к одной из недавних публикаций Елены Малышевой одна из подписчиц пояснила о своей маме, которая хотела попасть на приём к академику Беленкову. Однако оказалось, что для этого нужно заплатить 20 тысяч рублей, а это практически вся месячная пенсия женщины, и в итоге «ситуация выглядит грустно». В ответ Малышева написала, что её медицинский центр частный, и в нём пациентам приходится платить, но для граждан, не имеющих достаточно средств, существуют бесплатные больницы, где за них платит государство, а работают в них «прекрасные кардиологи».

Некоторые фолловеры возмущены фактом платных клиник и весьма дорогостоящих услуг специалистов. Они напоминают о клятве Гиппократа, которую даёт каждый врач, тем самым обещая помогать людям, но вот об оплате в ней речь не идёт, поэтому подписчики считают, что далеко не все медики «соответствуют профессии».



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