В Уфе из-за возгорания из гостиницы эвакуировали 80 постояльцев

25.02.2020, 10:04, Разное

В Уфе (Республика Башкортостан) во вторник, 25 февраля, произошло возгорание в гостинице, расположенной в центральном районе города. На момент пожара в отеле находилось 80 постояльцев, в числе которых пятеро детей. Людей оперативно эвакуировали, поэтому пострадавших нет.

По имеющейся информации, в МЧС региона поступил сигнал о пожаре в гостинице на ул. Златоустовской. Прибывшие на место специалисты обнаружили, что очаг возгорания находится в подвале возле электрического щита. Огонь распространился на небольшую площадь и его удалось сразу локализовать. Постояльцы эвакуированы и, как отмечается, никто не пострадал.

На данный момент причины возникновения пожара остаются не известными. В дальнейшем их установят специалисты в ходе проверки. Другие подробности инцидента пока не сообщаются.