500 самых богатых людей мира потеряли $140 млрд за сутки из-за рыночной паники на фоне коронавируса

25.02.2020, 9:57, Новости дня

Пятьсот самых богатых людей мира совокупно потеряли $139 млрд за 24 февраля из-за колебаний рынка на фоне распространения «уханьского коронавируса». Об этом сообщает Bloomberg.

По информаци агентство, больше всех пострадали богатейший человек мира, основатель Amazon Джефф Безос и глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Каждый из них потерял более $4,8 млрд. За ними следует основатель компании Inditex Амансио Ортега, чье состояние сократилось на $4 млрд. На третьем месте основатель Facebook Марк Цукерберг, потерявший $3,4 млрд.

Из российских бизнесменов наибольшие потери понес президент компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов, его состояние сократилось на $1,2 млрд.

Накануне из-за новостей о распространение коронавируса нового типа обвалились ведущие фондовые индексы. Так, S&P 500 просел на 3,35%, а Dow Jones снизился на 3,56%. Вспышка заболевания в Италии  и последовавшие чрезвычайные меры, включающие отмену последних дней Венецианского карнавала и футбольных матчей, обрушила итальянский фондовый индекс FTSE MIB, он упал на 4,4%.



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