Автоновости: Новый Subaru WRX STI получит новый 400-сильный мотор

25.02.2020, 9:52, Новости дня

Японская компания Subaru в настоящее время продолжает доработку обновленной версии Subaru WRX STI.

В свою очередь, под капотом транспортного средства применят 2,3-литровый бензиновый агрегат на 400 л.с. мощности. Также заявлено, что подобный двигатель ранее уже использовался на актуальных версиях Ascent, Outback и Legacy, однако с меньшей выходной мощностью.

К настоящему времени японские представители удерживают в тайне любые детали о данной модели, однако есть предположения, что официальная премьера состоится уже в начале следующего года, когда и будут объявлены все достоинства и сроки выхода на мировой рынок. Модель Subaru WRX STI относится к числу самых востребованных машин среди всех, доступных у данной марки.