Индекс РТС на Мосбирже опустился ниже 1500 пунктов

25.02.2020, 9:51, Новости дня

Индекс РТС на открытии торгов Московской биржи опустился ниже 1500 пунктов впервые с 10 февраля.

По данным на 10.07 мск, индикатор снизился на 2,12%, до 1492,44 пункта.

Индекс Мосбиржи уменьшился на 1,2% и составил 3069,37 пункта, передает ТАСС.

На этом фоне российская валюта слабеет к доллару и евро. Так, курс доллара вырос на 1,14%, до 64,8 рубля, а курс евро – на 1,1%, до 70,29 рубля. Последний раз курс евро был выше отметки в 70 рублей 10 февраля.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12 / СБУ за год разоблачила шесть шпионов, которые работали под прикрытием дипломатических представительств

02.01 / Для начала обсуждения оккупированного Крыма в международном формате участие России не требуется – Кулеба

02.01 / ВАКС назначил подготовительное заседание по двум фигурантам «газового дела» Онищенко

08.01 / В центре Оттавы произошла стрельба

17.01 / Диетолог рассказала об опасности мяса

19.01 / Украинец Прима стал 11-м в гонке преследования на Кубке мира по биатлону, Пидручный не завершил гонку

15.02 / Зеленский о Будапештском меморандуме: Никакие документы и подписанты не защищают

27.12 / Гаджеты: Создан прототип искусственного мозга на основе наноматериалов

02.02 / Итальянские ученые смогли изолировать коронавирус

06.02 / Известно, можно ли замедлить процесс старения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика