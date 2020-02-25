Индекс РТС на Мосбирже опустился ниже 1500 пунктов

25.02.2020, 9:51, Новости дня

Индекс РТС на открытии торгов Московской биржи опустился ниже 1500 пунктов впервые с 10 февраля.

По данным на 10.07 мск, индикатор снизился на 2,12%, до 1492,44 пункта.

Индекс Мосбиржи уменьшился на 1,2% и составил 3069,37 пункта, передает ТАСС.

На этом фоне российская валюта слабеет к доллару и евро. Так, курс доллара вырос на 1,14%, до 64,8 рубля, а курс евро – на 1,1%, до 70,29 рубля. Последний раз курс евро был выше отметки в 70 рублей 10 февраля.