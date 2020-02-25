Александр Овечкин и Настасия Шубская станут родителями во второй раз

25.02.2020, 9:46, Разное

О счастливом событии Шубская рассказала у себя в Instagram, опубликовав трогательное семейное фото. На снимке супруги запечатлены вместе с полуторагодовалым сыном Сережей.

Александр, Настя и Сережа

Мы очень тебя ждём! — подписала фото Настя.

Бежевое платье, которое она выбрала для съемки, прекрасно подчеркнуло ее округлившийся живот. Уже в первые минуты после публикации пост набрал тысячи лайков и комментариев. Знаменитые друзья пары, в числе которых Ольга Бузова, Елена Захарова, Анна Седокова, Аделина Сотникова и сотни других, поспешили поздравить будущих родителей.

Напомним, Александр и Настасия познакомились в 2008 году на Олимпийских играх в Пекине. Поженились они в США в 2016 году, а спустя год сыграли пышную свадьбу в Москве. Первенец пары появился на свет 18 августа 2018 года. Мальчика назвали Сергеем.

Как бы громко и пафосно это ни ­звучало, но рождение ребенка действительно переворачивает жизнь, с самого детства ты любишь своих родителей, затем появляется муж или жена — и ты испытываешь к этому человеку уже совсем другой спектр чувств. Но с рождением ребенка в тебе просыпается такая безграничная любовь, когда ты можешь отдать за него свою жизнь, не задумываясь об этом ни на секунду, — признавалась Настя в интервью HELLO! в августе прошлого года.

Поздравляем Александра и Настасию с будущим прибавлением!



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