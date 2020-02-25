Украинцы с карантинного лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться на родину

25.02.2020, 9:31, Новости дня

Двадцать четыре гражданина Украины с карантинного лайнера Diamond Princess отказались от эвакуации на родину, сообщил радиостанции "Громадське" представитель департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко.

На круизном лайнере, для которого в Японии введен карантин из-за коронавируса, было 25 украинцев – все они работают на лайнере и входят в экипаж. Двое из них отправлены в больницу.

"Их обязательства определяются контрактом, также учитываются их желания. Пока 24 из них сообщили, что не намерены сейчас возвращаться", — сообщил Коваленко.

На борту лайнера граждан РФ нет. Ранее восемь россиян были эвакуированы из Японии в Казань.  

Российские граждане путешествовали на круизном лайнере Diamond Princess, когда на судне распространился коронавирус COVID-19. Лайнеру позволили зайти в порт Йокогама, но пассажирам запретили покидать каюты. Трое россиян заразились COVID-19, но их заболевание протекает в легкой форме без выраженных симптомов и осложнений.



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