Известный приморский подводный охотник Александр Че пропал на Бали

25.02.2020, 9:30, Новости дня

Приморец Александр Че пропал во время подводной охоты на острове Бали в Индонезии. Об этом сообщают "Вести. Приморье" со ссылкой на социальные сети.

Как рассказали друзья подводного охотника, Александр подстрелил большого тунца. После этого он вынырнул на поверхность, оставил ружье и сказал лодочнику, чтобы тот начал вытягивать рыбу. Сам ушел ее добивать ножом. В этот момент сантиметровая банжа с усилием не выдержала и оборвалась. Из-за большой волны лодочник потерял Сашу из виду. На протяжении трех часов он продолжал искать охотника, и только около четырех часов дня сообщил властям. После этого поиски начали профессиональные спасатели.

"Сейчас мы вместе с добровольной группой прочесываем территорию. Проблема заключается в том, что местные отказались подключить вертолет. Такую большую площадь прочесать без него невозможно, течение слишком сильное. Также под воду еще никто не спускался. Ребята, если у кого-то есть связи на высшем уровне, необходимо давление со стороны РФ на местных, чтобы они подключили все силы — водолазов, вертолеты и тд.", — написали друзья Александра Че в социальных сетях.

Напомним, ранее "Вести:Приморье" рассказывали об успехах Александра в подводной охоте.

Текст:

ГТРК "Владивосток"



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01 / Россия перенесла запуск военного спутника из-за проблем с электрооборудованием ракеты – СМИ

15.02 / Помпео пожаловался на кампанию РФ по «дезинформации» Запада

11.02 / Мария Захарова о НАТО и ДРСМД: сила без ума все разрушает

15.02 / Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Европе

11.02 / Электрический кроссовер Porsche Macan появится в продаже в 2022 году

15.02 / Андрей Рублев не смог пробиться в полуфинал в Роттердаме

29.12 / ERR — эстонская компания собирается возглавить разработку боевых роботов в Европе

10.01 / Политолог объяснила, почему позиция Владимира Путина является действительно важной для ливийцев

03.01 / У лидера Каталонии решили отобрать право занимать госдолжности

24.01 / Оржель: «Газпром» заплатил вдвое больше, чем фактически прокачал газа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика