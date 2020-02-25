Известный приморский подводный охотник Александр Че пропал на Бали

25.02.2020, 9:30, Новости дня

Приморец Александр Че пропал во время подводной охоты на острове Бали в Индонезии. Об этом сообщают "Вести. Приморье" со ссылкой на социальные сети.

Как рассказали друзья подводного охотника, Александр подстрелил большого тунца. После этого он вынырнул на поверхность, оставил ружье и сказал лодочнику, чтобы тот начал вытягивать рыбу. Сам ушел ее добивать ножом. В этот момент сантиметровая банжа с усилием не выдержала и оборвалась. Из-за большой волны лодочник потерял Сашу из виду. На протяжении трех часов он продолжал искать охотника, и только около четырех часов дня сообщил властям. После этого поиски начали профессиональные спасатели.

"Сейчас мы вместе с добровольной группой прочесываем территорию. Проблема заключается в том, что местные отказались подключить вертолет. Такую большую площадь прочесать без него невозможно, течение слишком сильное. Также под воду еще никто не спускался. Ребята, если у кого-то есть связи на высшем уровне, необходимо давление со стороны РФ на местных, чтобы они подключили все силы — водолазов, вертолеты и тд.", — написали друзья Александра Че в социальных сетях.

Напомним, ранее "Вести:Приморье" рассказывали об успехах Александра в подводной охоте.

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ГТРК "Владивосток"