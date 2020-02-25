«Реал» решил купить Холанда

25.02.2020, 9:30, Новости дня

Мадридский "Реал" намерен приобрести 19-летнего нападающего "Боруссии" и сборной Норвегии Эрлинга Холанда. "Королевский клуб" готов отказаться от идеи покупки француза Килиана Мбаппе.

Зимой Холанд перешел из австрийского "Ред Булл" в дортмундскую "Боруссию". Вице-чемпионы Германии заплатили за норвежца 29 миллионов евро. В контракте футболиста имеется опция, согласно которой "Боруссия" может продать норвежца, если сумма составит более 65 миллионов. "Реал" намерен воспользоваться этим пунктом и приобрести Холанда ближайшим летом, сообщает ТАСС.

Эрлинг Холанд, сын известного норвежского полузащитника Альфа-Инге Холанда, стал первым игроком в истории Лиги чемпионов забивавшим сразу за два клуба. С этого сезона УЕФА снял запрет на участие футболиста в матчах за два клуба в одном еврокубковом сезоне.



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