В Сети опубликованы снимки обновленного седана DS 9

25.02.2020, 9:30, Новости дня

Компания DS Automobiles ранее указала о готовности к выходу нового седана DS 9.

Однако теперь автолюбители могут ознакомиться с официальными снимками указанной модели. Эксперты уличили французскую новинку в дублировании многих элементов от популярной модели Peugeot 508, однако технические параметры седана пока удерживаются в тайне. Специалисты прогнозируют, что новинка получит гибридную силовую установку, а также расширенный функционал.

В салоне применят мультимедийный комплекс нового поколения. Официальный дебют транспортного средства состоится сегодня, когда и рассекретят все достоинства обновленного седана. Предполагается, что выпуск модели пройдет уже до конца текущего года.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02 / Die Zeit — Макрон готовит Европу к жизни без американского «защитника»

05.01 / Пушков оценил идею Трампа ударить по объектам в Иране

21.02 / Кремль оценил принимаемые в Москве меры в связи с коронавирусом

15.01 / Витренко: Меня прослушивают украинская, русская и, возможно, американская разведки

06.02 / Россиянина убили в монастыре в Грузии

20.02 / Кудрин: неисполнение бюджета составило более триллиона рублей

21.02 / Дачников предложили штрафовать за борщевик

30.01 / В Крыму чиновницы в норковых шубах подарили ветеранам по батону хлеба в честь годовщины снятия блокады Ленинграда

29.12 / Нацбанк впервые выиграл суд по определению компаний, связанных с «ПриватБанком» до его национализации

18.02 / Внучка на миллион: молодая русская наследница пропала в Уругвае

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика