В Сети опубликованы снимки обновленного седана DS 9

25.02.2020, 9:30, Новости дня

Компания DS Automobiles ранее указала о готовности к выходу нового седана DS 9.

Однако теперь автолюбители могут ознакомиться с официальными снимками указанной модели. Эксперты уличили французскую новинку в дублировании многих элементов от популярной модели Peugeot 508, однако технические параметры седана пока удерживаются в тайне. Специалисты прогнозируют, что новинка получит гибридную силовую установку, а также расширенный функционал.

В салоне применят мультимедийный комплекс нового поколения. Официальный дебют транспортного средства состоится сегодня, когда и рассекретят все достоинства обновленного седана. Предполагается, что выпуск модели пройдет уже до конца текущего года.