ФРС вряд ли сможет устойчиво достичь цели по инфляции при нынешних инструментах политики

25.02.2020, 9:30, Новости дня

Инфляция в США может не достичь целевого показателя Федеральной резервной системы в 2%, пока не будет найден новый набор инструментов монетарной политики, который повысит уверенность в том, что центробанк сможет обеспечить значимый стимул при следующем спаде. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В новом исследовании ФРБ Сан-Франциско экономисты Роберт Амано, Томас Картер и Сильвен Ледюк обнаружили, что инфляция остается исторически низкой, потому что общественность опасается, что при следующем спаде Федрезерву будет сложно обеспечить стимулирование экономики. В связи с этим общественность ожидает более глубоких спадов и, как часть этого прогноза, более слабую инфляцию в будущем.

"Опасения по поводу того, что центральный банк может исчерпать инструменты во время будущих рецессий, заставляют домохозяйства больше экономить и меньше потреблять, в то время как предприятия устанавливают более низкие цены", — говорится в исследовании.

"Снижение инфляционных ожиданий напрямую ведет к более слабой инфляции, поскольку предусмотрительные компании устанавливают более низкие цены в ожидании более низкой инфляции в будущем", — отметили авторы.

В этих условиях ФРС, по оценкам авторов исследования, не сможет устойчиво достичь своей цели по инфляции в 2% с помощью своих текущих инструментов. "Из-за более низких инфляционных ожиданий наша модель предполагает, что инфляция должна колебаться в районе 1,7% в хорошие экономические времена", — написали авторы.

По итогам заседания 28-29 января ФРС сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 1,5-1,75% годовых.

Участники заседания заявили, что текущая позиция денежно-кредитной политики, вероятно, будет оставаться целесообразной "в течение некоторого времени". Они ожидают, что потребительские расходы останутся устойчивыми, рабочие места будут расти здоровыми темпами, продолжится умеренный экономический подъем, а инфляция в США вернется к целевому уровню в 2%.