В Пензенской области тела четырех человек обнаружили в многоквартирном доме

25.02.2020, 9:30, Разное

В Пензенской области в одном из многоквартирных домов были обнаружены тела четырех человек. Согласно предварительным данным, причиной их смерти стало отравление угарным газом.

Тела трех мужчин 1982, 1983 и 1994 годов рождения, а также женщины 1961 года рождения, проживавших в квартирах на 4 и 5 этажах, расположенных в доме на улице Фабричной в Бессоновском районе, были найдены 24 февраля, в понедельник. На место происшествия были вызваны сотрудники МЧС, отключившие газ во всем доме.

По данному инциденту Бессоновский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по Пензенской области возбудил уголовное дело, согласно которому по неосторожности произошло причинение смерти более чем двум лицам (ч.3 ст. 109 УК РФ).