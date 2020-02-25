Автоновости: Новый кроссовер FAW T77 Pro выходит в продажу

25.02.2020, 9:30, Новости дня

Компания FAW объявила сроки выхода в продажу нового кроссовера T77 Pro.

Предполагается, что данная новинка появится на местном рынке уже к 7 марта. В течение 2020 года разработчики намерены распространить продажи, в том числе, для российских покупателей. Под капотом паркетника Bestune T77 установлен турбированный 1,5-литровый двигатель на 169 л.с. мощности. Покупателям предложат версии с механической или роботизированной коробкой передач.

Среди общего функционала следует обозначить климат-контроль, систему экстренного торможения, кнопочный запуск мотора, а также системы удержания полосы и ряд других продвинутых опций. Остальные детали нового кроссовера Bestune T77 пока неизвестны.



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