Расходы на дороги в Крым превысят 500 млрд рублей — «Ведомости»

25.02.2020, 9:24, Новости дня

Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» Росавтодора проводит конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста. На строительство 68 километров дороги выделят 59,2 миллиарда рублей. По подсчетам «Ведомостей», общая стоимость 119-километровой трассы составит около 100 млрд рублей.

Первый участок трассы пройдет от хутора Белый, где находятся развязки дорог Краснодар — Керчь и Новороссийск — Керчь, до развязки А-289 и дороги из Славянск-на-Кубани в Крымск. Работу планируется сдать в 2024 году. Второй участок дороги достроят до будущего Дальнего западного обхода Краснодара.

Общие расходы на дороги в Крым превысят 500 млрд рублей. Строительство Крымского моста обошлось в 228 млрд рублей, в этом году начнется строительство Дальнего западного обхода Краснодара (40 млрд рублей), еще 166 млрд рублей выделено на 250-километровую трассу «Таврида».