Названа официальная цена и дата выхода смартфона Honor View 30 Pro в России

25.02.2020, 9:21, Разное

Названа официальная цена и дата выхода флагманского смартфона Honor View 30 Pro в России. Ожидать появление телефона в магазинах следует 3 марта по цене в 37 тысяч рублей.

Honor View 30 Pro является точной копией не менее известного V30 Pro 5G. Для цифрового рынка Европы и РФ инженеры отключили модуль 5G, что и повлекло за собой изменение названия. Несмотря на это, он всё равно установлен в телефон. В плане технических характеристик смартфон показывает достойные результаты по производительности, за счёт мощного процессора Kirin 990. Главной же особенностью Honor View 30 Pro является его камера, занявшая третье место по качеству съёмки в DxOMark. Фронтальная имеет два модуля с разрешением 32 и 8 Мп, а основная оснащена тремя объективами с матрицей 40, 12 и 8 Мп. Безрамочный 6,5-дюймовый экран построен на технологии IPS и имеет разрешение 2400 на 1080 точек.

Уже в начале марта Honor View 30 Pro поступит в продажу не территории РФ в двух цветах: чёрном и синем. Важно отметить, что из-за ограничений у него будут отключены все сервисы от Google и заменены китайскими аналогами.