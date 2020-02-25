Ученые обнаружили взаимосвязь между выпадением волос и риском возникновения гипертонии

25.02.2020, 9:21, Разное

Ученые во время исследования обнаружили взаимосвязь между выпадением волос и риском повышения артериального давления и гипертонии. В свою очередь, это увеличивает риск возникновения серьезных сердечно-сосудистых заболеваний.
Новое исследование из Токийского университета показало, что высокое кровяное давление приводит к ограничению кровоснабжения корней волос, что в конечном итоге приводит к выпадению. Лысеющие мужчины на 52% чаще страдают сердечными заболеваниями. Риск возникновения гипертонии при этом возрастает на 69%.

Ученые рекомендуют пациентам вести здоровый образ жизни, включающий диету с низким содержанием жиров, физические упражнения и отсутствие стрессов. Также исследователи советуют тщательно следить за появлением и других симптомов, включающих в себя головокружение, одышку, головные боли, боль в груди, кровь в моче, помутнение зрения и кровотечение из носа. Даже при хорошем самочувствии нужно регулярно проверять показатели давления в организме.



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