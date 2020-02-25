Умер министр обороны СССР Язов

25.02.2020, 9:18, Новости дня

В Москве в возрасте 95 лет умер бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

Причиной смерти последнего маршала СССР стала тяжелая и продолжительная болезнь, говорится в сообщении.

Язов занимал пост министра обороны СССР в 1987–1991 годах, во время августовского путча 1991 года был членом ГКЧП. Его арестовали по прилете во «Внуково» из Фороса и обвинили в госизмене. В феврале 1994 года он попал под амнистию.

В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд заочно признал Язова виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года, когда советские силовики захватили Вильнюсскую телебашню и здание Литовского радио. Суд приговорил Язова к десяти годам лишения свободы.