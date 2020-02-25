В Грузии приспустили флаги в годовщину «оккупации» Красной Армией

25.02.2020, 9:12, Новости дня

Флаги на зданиях администрации президента, правительства, парламента и других официальных учреждений Грузии приспущены во вторник в связи с 99-й годовщиной советизации просуществовавшей в 1918-1921 годах Грузинской Демократической Республики частями Красной Армии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В 2010 году тогдашние президент Грузии Михаил Саакашвили и парламент постановили отмечать 25 февраля как «День советской оккупации».

В Грузии работает «Музей советской оккупации», традиционно в начале третьей декады февраля вспоминают участников боев с красноармейцами.

Части Красной Армии в феврале 1921 года столкнулись с особенно ожесточенным сопротивлением 510 юнкеров в окрестностях Тбилиси, в селах Коджори и Табахмела. Однако удержать столицу Грузии не удалось. По численности красноармейцы во много раз превосходили грузинские отряды. Подавляющее большинство юнкеров погибло. Правительство Грузии выехало в Кутаиси, затем в Батуми, а потом эвакуировалось во Францию. После боев за столицу Грузии, которые в целом шли неделю, 25 февраля в Тбилиси (тогда Тифлис) вошли части 11-й Красной Армии.

Президент Саломе Зурабишвили предложила установить в Тбилиси памятник юнкерам, вероятно, это будет сделано с сотой годовщине «оккупации».

В минувшее воскресенье лучшая команда Грузии по футболу – тбилисское «Динамо» играло матч Суперкубка в футболках с именами и фамилиями нескольких погибших юнкеров. Игру динамовцы проиграли 0:1 другой столичной команде – «Сабуртало».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Верховная Рада снизила ренту за добычу янтаря

21.01 / Автоновости: Хит-парад. Автомобильные технологии, которые «свалились с неба»

15.02 / Зеленский выступил за совместное патрулирование границы в Донбассе

19.01 / Обновленный кроссовер Hyundai Creta ставит рекорды продаж

07.02 / Трамп обсудил коронавирус с Си Цзиньпином

18.02 / Следователи проверяют информацию о 95-летнем ветеране, живущем в доме без удобств

07.02 / Кубок Федерации по теннису. Украина победила Хорватию и заняла первое место в группе

17.01 / Певец Шура и Водонаева поспорили о материнском капитале

20.02 / Всемирный банк опубликовал исследование о присвоении зарубежной помощи элитами бедных стран

30.01 / «Это женская обида и злость». Остапчук прокомментировал заявление жены о его изменах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика