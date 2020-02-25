Богатейшие люди мира потеряли 139 млрд долларов за день из-за коронавируса

25.02.2020, 9:12, Новости дня

Состояние самых богатых людей мира за сутки снизилось на 139 млрд долларов из-за опасений на фондовых рынках, что коронавирус может нанести ущерб мировой экономике.

Это самый сильный удар с начала ведения данной статистики от Bloomberg с октября 2016 года, передает РИА «Новости».

Гендиректор Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно и глава Amazon Джефф Безос лишились почти 5 млрд долларов каждый.

Состояние владельца испанской торговой сети Zara Амансио Ортеги сократилось на 4 млрд, а главы Facebook Марка Цукерберга – почти на 3,5 млрд.

Из российских миллиардеров больше всех потерял президент «Лукойла» Вагит Алекперов – почти 1,21 млрд долларов, глава «Новатэк» Леонид Михельсон лишился 692 млн, а вице-президент «Лукойла» Леонид Федун – 508 млн долларов.

Во вторник госкомитет по делам здравоохранения КНР сообщил, что число жертв коронавируса в Китае возросло до 2 тыс. 663 человек, выздоровели более 27,2 тыс. человек. В Южной Корее заболели 763 человека, умерли семь человек. Еще 229 человек заболели и шесть умерли в Италии.

В странах «Большой двадцатки» распространение коронавируса считают угрозой для замедления экономического роста.