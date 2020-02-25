Акции крупных технологических компаний США упали на фоне коронавируса

25.02.2020, 9:06, Новости дня

Акции крупнейших технологических компаний США упали в понедельник после того, как всплеск случаев заражения коронавирусом усилил опасения относительно замедления мировой экономики. Об этом сообщает CNBC.

Apple, Facebook, Amazon, Microsoft и материнская компания Google Alphabet — пять крупнейших компаний США по рыночной капитализации — в совокупности потеряли более 238 миллиардов долларов стоимости на фоне более широкого падения рынка. На эти пять технологических компаний приходится почти пятая часть стоимости индекса S&P 500, который к закрытию торгов в понедельник опустился на 3,4%.

Падение высокотехнологичного индекса Nasdaq в абсолютном выражении и вовсе стало самым масштабным за весь период наблюдений. Котировки остаются под давлением из-за эпидемии коронавируса COVID-19, который продолжает распространяться и угрожает мировой экономике.

Apple в значительной степени полагается на китайские заводы и на китайских потребителей. На прошлой неделе корпорация предупредила, что может не получить выручку, указанную в ее квартальном прогнозе, из-за сокращения поставок iPhone во всем мире и ослабления спроса в Китае на фоне вспышки вируса.

Другие технологические компании в меньшей степени зависят от Китая, но они также пострадали из-за опасений по поводу воздействия COVID-19 на мировую экономику.



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