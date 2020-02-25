Вайнштейн признан виновным. Сколько он может получить

25.02.2020, 9:06, Новости дня

В США жюри присяжных признало виновным продюсера Харви Вайнштейна. Правда, только по двум пунктам обвинения из пяти — сексуальное домогательство и изнасилование. Впрочем, и это грозит Вайнштейну длительным тюремным сроком.

Ходунки и адвокаты, больше Харви Вайнштейну не на кого опереться. От могущественного голливудского продюсера отвернулись все. Он знал, что светит пожизненное, но в суд шел улыбаясь. Не зря верил в лучшее. Из пяти по трем самым тяжким пунктам оправдан. Виновен в насильственных действиях сексуального характера, а это до 25 лет тюрьмы.

"Я только об этом и мечтала – мне снилось, как люди объявляют: "Он виновен". В 2015 после того, как он сделал со мной это, я бежала в полицию и понимала, что моя жизнь полностью разрушена. Но теперь у меня, по крайней мере, есть право на самоуспокоение. Мне нужно было увидеть, как его посадят", — сказала потерпевшая Амбра Баттилана Гутеррес.

В списке жертв, как минимум, 80 женщин. В домогательствах, изнасилованиях Вайнштейна обвиняли: Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек. Через постель продюсер обещал молодым актрисам помощь в карьере. Но все показания не смогли приобщить к делу из-за срока давности.

"Я определенно не недоволен вердиктом. Я думаю, что это было очень сложное дело, которое действительно перевернуло наше представление о том, что такое сексуальное преступление, где оно может произойти", — говорит окружной прокурор Нью-Йорка Сай Ванс.

Адвокаты Вайнштейна уже начали готовить апелляцию. Их подзащитный ни по одному пункту вины не признает.

"Он был в шоке, он не мог в это поверить. Он просто продолжал говорить "я невиновен, я невиновен, я невиновен, это ложь", на них оказывалось слишком большое давление, и окружной прокурор просто хотел, чтобы его осудили любой ценой. Но он сильный человек, и он выживет", — сообщил адвокат Вайнштейна Артур Айдала.

Дорогие Нью-Йоркские адвокаты выхлопотали для Вайнштейна подходящую тюрьму, где медицинская помощь на уровне. После операции на спине он плохо ходит, еще плохо видит и может ослепнуть. Защита доказывала — продюсер круглосуточно под наблюдением пяти врачей. Видимо, в болезненности Вайнштейна, судью убедили. В тюрьму он поехал на скорой.

На сколько Вайнштейн отправился за решетку пока не ясно. Срок за преступления, по которым присяжные его признали виновным, — от 5 до 25 лет, и сколько давать решит судья. Огласят приговор 11 марта.

Но это будет решение только одного – Нью-Йоркского суда. А ведь дело Вайнштейна слушают еще и в Лос-Анджелесе. Список преступлений там практически идентичный, а значит, и наказание будет соответствующим. Но даже если и в Калифорнии пожизненного удастся избежать, с учетом возраста Вайнштейна, а ему уже 67, он может просто не успеть освободиться.



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