Техника, одежда и обувь в России подорожают из-за утильсбора

25.02.2020, 9:06, Новости дня

В РФ ожидается рост цен на непродовольственные товары с 2021 года — бытовая техника станет дороже на 13 процентов, электроника — 9 процентов, одежда и обувь — 2–5 процентов.

Причина роста цен — с 2021 года вводятся требования полной утилизации отходов потребительских товаров и упаковки, сообщил "Известиям" глава комитета по торговле "Деловой России" Алексей Федоров. Поэтому организация составила свой прогноз роста цена по итогам опроса 800 ритейлеров.

Минприроды разработало в прошлом году концепцию по полной утилизации отходов потребительских товаров и упаковки. Правительство должно утвердить нормативы переработки для производителей и импортеров до конца марта.

Сейчас действует норматив неполной утилизации, например, для текстильных изделий – 5 процентов, либо платят экосбор в размере 16,3 тысячи рублей за 1 тонну товара. Поэтому пока только часть производителей занимается такой переработкой с долей 5–35 процентов от объема продукции на рынке в зависимости от категории.

Ритейлеры просят провести переход к полной утилизации использованных товаров за пять лет. Иначе резко вырастут цены.



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