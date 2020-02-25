Непогода в Украине. Один человек погиб в результате падения дерева, четверо травмированы

25.02.2020, 9:06, Новости дня

24 февраля в результате падения дерева из-за непогоды в Одессе погиб один человек, по всей Украине были травмированы четверо. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Травмы получили жители Херсона, Кропивницкого, Ивано-Франковска и Запорожье.

Из-за непогоды были частично повреждены кровли 56 жилых домов и 93 объектов социально-бытовой сферы в девяти областях: Одесской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Тернопольской и Черновицкой.

Спасатели убрали 239 поваленных деревьев.

По состоянию на утро сегодняшнего дня остаются обесточенными 504 населенных пункта в 12 областях.

В Одессе и Николаеве сильный ветер повалил сотни деревьев и срывал крыши. В Николаеве оторвал от берега часть пешеходного моста через Ингул.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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