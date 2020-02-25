Умер маршал СССР Дмитрий Язов

25.02.2020, 9:06, Новости дня

В Москве на 96-м году жизни скончался маршал Советского Союза Дмитрий Язов, сообщает Минобороны РФ.

Дмитрий Язов родился в 1924 году в Омской области. Он ушел на фронт в 17 лет. В годы Великой Отечественной войны он был командиром стрелкового взвода, командиром стрелковой роты на Волховском и Ленинградском фронтах. С 1987 по 1991 годы он занимал пост министра обороны СССР. В 1990 году Дмитрию Язову последнему в СССР присвоено звание Маршала Советского Союза.



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