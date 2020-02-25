Стали известны размеры пенсий российских экс-губернаторов

25.02.2020, 9:04, Разное

Чиновники, занимающие высокие руководящие должности, получают солидные зарплаты, но и выходя на пенсию, имеют далеко не мизерный размер выплат. Недавно стало известно, какие пенсии начисляют российским экс-губернаторам.

К примеру, Аман Тулеев, бывший губернатор Кемеровской области, ежемесячно получает 30-тысячное пособие по возрасту, но к нему прилагается ещё ряд доплат. Как «народному губернатору», ему выплачивают ещё около 80 тысяч рублей, а 190 тысяч рублей в месяц Тулеев получает за присвоенное некогда звание «почётного гражданина области». Несложно подсчитать, что совокупный размер пенсии составляет почти 300 000 рублей, а это в разы больше, чем получает среднестатистический пенсионер России.

У многих экс-губернаторов пособия варьируются в районе 200 тысяч рублей, и в основном эти суммы возрастают за счёт доплат за определённые звания, полученные в период «нахождения при власти». Вячеслав Шпорт, ранее возглавлявший Хабаровский край, получает пенсию в размере 397 000 рублей, а у экс-руководителя Ростовской области Владимира Чуба «губернаторская надбавка» — 200 000 рублей. Николаю Меркушкину, бывшему главе Самарской области, от государства начислено 23 000, но сумма возрастает за счёт 129-тысячной надбавки.