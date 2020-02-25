Исследование: Антитела могут воздействовать на организм в качестве антидепрессантов

25.02.2020, 9:04, Разное

Хронический стресс может повысить концентрацию аутоантител в крови даже в молодости. По словам ученых, когда антитела проникают в мозг для воздействия на NMDA-рецепторы, люди страдают от меньшей депрессии и тревоги. Эти аутоантитела явно действуют как собственные антидепрессанты для организма.
Исследователи из Института экспериментальной медицины им. Макса Планка в Геттингене изучают обстоятельства, при которых образуются аутоантитела к определенному рецептору глутамата, известному как рецептор NMDA, и их влияние на мозг. Ученые обнаружили, что уровень веществ в крови может значительно колебаться в течение жизни человека, независимо от состояния здоровья, и повышаться с возрастом. Глутаматные рецепторы находятся в мембране нервных клеток и связываются с глутаматом, нейромедиатором. NMDA-рецептор — это тип рецептора, необходимый для обучения и памяти. До 20 процентов населения имеют антитела против этого рецептора в крови.

Однако недавнее исследование исследователей впервые показало, что аутоантитела также могут играть положительную роль в мозге. Мыши с более проницаемым гематоэнцефалическим барьером и аутоантителами к рецептору NMDA в головном мозге были значительно более мобильны и менее подавлены во время хронического стресса, чем их сородичи с неповрежденным гематоэнцефалическим барьером. Анализ большой базы данных пациентов показал, что люди с аутоантителами NMDA и проницаемым гематоэнцефалическим барьером также значительно меньше страдали от депрессии и тревоги.



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