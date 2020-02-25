Владимир Путин занял второе место в мире по уровню уважения

25.02.2020, 9:04, Разное

Президент РФ Владимир Путин занял второе место в мире по уровню уважения. Эксперты отметили, что только это помогло РФ добиться узнаваемости на мировой арене.
В опросе консалтинговой компании Brand Finance принимали участие как простые граждане, так и крупные бизнесмены. Их просили выбрать страну с самым высоким показателем «мягкой силы». Под этим термином подразумевается способность государства вести мирные переговоры и влиять на решение других стран. РФ смогла попасть в первую десятку, что стало для многих удивлением. Эксперты отметили, что страна не обладает хорошими экономическими показателями и узнаваемыми брендами, но куда важнее уровень узнаваемости главы государства Владимира Путина. Он занимает второе место среди президентов всех стран по уровню уважения. Именно это позволило стране попасть в список.

Первое место сразу по восьми параметрам занимает США. Политика Дональда Трампа далека от терминологии «мягкая сила», но вот у страны имеется мощная экономическая база и хорошие достижения в области науки. Не последним стал и уровень жизни граждан. Второе место за Германией, а тройку лидеров замыкает Великобритания.



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