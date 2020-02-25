В Барнауле началась проверка после госпитализации из школы девочки с тяжелой травмой

25.02.2020, 8:58, Новости дня

Комитет по образованию администрации Барнаула проводит проверку по случаю травмирования ученицы в одной из школ Барнаула: она была госпитализирована для экстренной операции, сообщили в мэрии города.

Инцидент произошел в школе №31, где на лестничном проеме столкнулись мальчик и девочка. Та упала и ударилась головой, передает РИА «Новости».

В мэрии заявили, что классный руководитель пригласила маму в школу после того, как ребенок пожаловался на головную боль. 

«До приезда мамы учителя оказали первую помощь несовершеннолетней. Состояние девочки было удовлетворительным. По приезде мамы состояние девочки ухудшилось. Заместителем директора по воспитательной работе была вызвана скорая помощь с вахты школы. Девочку госпитализировали», – говорится в сообщении.

В мэрии подчеркнули, что в настоящее время проводится более детальная проверка несчастного случая, ситуация взята на контроль комитетом по образованию.

При этом мама девочки утверждает, что врачей вызывала она. В сообществе ВКонтакте «Барнаул22» она рассказала, что медика в школе не было. В результате в больнице девочке провели экстренную операцию по трепанации черепа.

Ранее в Смоленской области подросток сломал позвоночник другому школьнику на перемене.



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