Заведено дело из-за задержания жителя Омска, которого нашли мертвым на следующий день после жалобы на преступления полицейских

25.02.2020, 8:54, Новости дня

Управление Следственного комитета по Омской области возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции и Росгвардии при задержании местного жителя Дмитрия Федорова. Ранее тот публично заявил о подброшенных наркотиках, а через некоторое время его труп был обнаружен около с железнодорожными путями.

По словам депутата омского городского совета Дмитрия Петренко, в деле пока нет подозреваемых. В нем говорится о неустановленных сотрудниках омского отдела полиции №7 и управления неведомственной охраны Росгвардии. «Благодаря беспрецедентной для Омска огласке, шум стоит даже в Москве, и похоже, что лёд всё таки тронулся. Пока рано судить о достигнутых результатах, тем не менее начало положено, а уголовное дело в отношении сотрудников 7 Отдела Полиции возбуждено», — рассказал депутат.

18 декабря 2019 года Федоров опубликовал видео, в котором рассказал, что 15 декабря его остановили двое сотрудников Росгвардии и стали проводить досмотр. Один из них вынул из кармана куртки Федорова несколько свертков, которые ему не принадлежали.

В отношении Федорова возбудили уголовное дело о сбыте наркотических средств, совершенных в крупном размере. Сам Федоров утверждал, что наркотики ему подбросили и 25 декабря пожаловался на это в отдел собственной безопасности Росгвардии. На следующий день рядом с железнодорожными путями нашли обезглавленное тело Федорова. Следствие считает, что он совершил самоубийство.