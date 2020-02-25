Заведено дело из-за задержания жителя Омска, которого нашли мертвым на следующий день после жалобы на преступления полицейских

25.02.2020, 8:54, Новости дня

Управление Следственного комитета по Омской области возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции и Росгвардии при задержании местного жителя Дмитрия Федорова. Ранее тот публично заявил о подброшенных наркотиках, а через некоторое время его труп был обнаружен около с железнодорожными путями.

По словам депутата омского городского совета Дмитрия Петренко, в деле пока нет подозреваемых. В нем говорится о неустановленных сотрудниках омского отдела полиции №7 и управления неведомственной охраны Росгвардии. «Благодаря беспрецедентной для Омска огласке, шум стоит даже в Москве, и похоже, что лёд всё таки тронулся. Пока рано судить о достигнутых результатах, тем не менее начало положено, а уголовное дело в отношении сотрудников 7 Отдела Полиции возбуждено», — рассказал депутат.

18 декабря 2019 года Федоров опубликовал видео, в котором рассказал, что 15 декабря его остановили двое сотрудников Росгвардии и стали проводить досмотр. Один из них вынул из кармана куртки Федорова несколько свертков, которые ему не принадлежали.

В отношении Федорова возбудили уголовное дело о сбыте наркотических средств, совершенных в крупном размере. Сам Федоров утверждал, что наркотики ему подбросили и 25 декабря пожаловался на это в отдел собственной безопасности Росгвардии. На следующий день рядом с железнодорожными путями нашли обезглавленное тело Федорова. Следствие считает, что он совершил самоубийство.

 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.01 / Помилованная Путиным израильтянка Наама Иссахар вышла на свободу

03.02 / Бывший генпрокурор Украины заявил в полицию о вмешательстве Байдена в его работу

15.01 / Пономарев: Путину страшно уйти из власти. Иначе он потеряет государственный иммунитет и может столкнуться с международным преследованием

14.02 / Отношения РФ и Европы обсудят на Мюнхенской конференции

07.02 / «Какая цензура?!» Мадонна обвинила персонал лондонского зала Palladium в срыве концерта

17.02 / Турция сократила закупки у Газпрома

12.02 / Российский следователь отметил повышение под крики «АУЕ» и «Жизнь ворам»

05.02 / Состояние Маска за сутки увеличилось почти на 4 миллиарда

07.01 / Фронтмен Imagine Dragons Рейнольдс показал младшего сына

29.01 / В Раде объяснили налоги на Facebook и Google войной в Донбассе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика