Календарь: 25 февраля — День последнего большого режиссёра Алексея Балабанова

25.02.2020, 8:52, Новости дня

61 год назад родился российский режиссер, сценарист и продюсер Алексей Балабанов.

В 80-е годы он был участником войны в Афганистане. Этот опыт нашел отражение в его картине «Груз 200».

Всероссийскую известность принес Балабанову фильм «Брат» (1997 г.), рассказывающий о молодом человеке, вынужденном убивать людей. Лента стала культовой, а Данилу Багрова (Сергей Бодров) назвали первым настоящим героем постсоветского кинематографа, создавшим собственную мифологию и систему ценностей.

В 2000 году Балабанов снял «Брат-2» — сиквел «Брата», действие которого происходит в Москве и США. Дополнительную привлекательность фильмам создают саундтреки рок-н-ролльных групп: «Наутилус Помпилиус», «Сплин», «Земфира», «Би-2», «Крематорий», «Смысловые галлюцинации», «Океан Эльзы» и других.

Известными фильмами режиссера стали также «Про уродов и людей», «Жмурки», «Мне не больно».

В последней картине «Я тоже хочу» (2012 г.) Балабанов осмысливал тему ухода человека из жизни. Он также снялся в эпизодической роли. После этого режиссер начал говорить о своей скорой смерти.

18 мая 2013 года, работая над сценарием в санатории «Дюны» в городе Сестрорецке (район Петербурга), Алексей Балабанов скончался от сердечного приступа. Ему было 54 года.

Балабанов был женат дважды. В браке с первой женой Ириной у него родился сын Федор. И вторая жена, Надежда Васильева, художник по костюмам «Ленфильма», родила сына Петра.

События дня:

1956 г. — в ходе XX съезда КПСС Хрущев выступает с докладом о разоблачении культа личности Сталина.

1992 г. — было образовано Российское космическое агентство.

2010 г. — в Киеве состоялась инаугурация президента Украины Виктора Януковича.

Именинники:

Алексей, Евгений, Мария.

Родились:

Джордж Харрисон (1943 – 2001 гг.) — британский музыкант, соло-гитарист группы «Битлз».

Евгений Герасимов (1951 г.) – советский и российский актер.

Теа Леони (1966 г.) — американская актриса.