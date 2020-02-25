Погиб четвертый пассажир Diamond Princess. Граждане Украины отказываются эвакуироваться с круизного лайнера

25.02.2020, 7:44, Новости дня

В Японии погиб четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess, где обнаружили вспышку коронавируса, сообщает NHK. По данным собеседников телеканала, погибшим оказался 80-летний пациент, находившийся на лечении в больнице.

При этом почти все граждане Украины, оказавшиеся на Diamond Princess, отказались эвакуироваться с круизного лайнера, сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко. Он рассказал, что всего на судне находились 25 украинских граждан, которые являются членами экипажа. Двое из них были госпитализированы.

Круизный лайнер Diamond Princess находится в районе порта японского города Йокогама с начала февраля. Тогда у одного из пассажиров, высадившихся в Гонконге, обнаружили новый коронавирус. Впоследствии число заразившихся пассажиров и членов экипажа начало расти и превысило 630 человек. В начале февраля новый коронавирус впервые выявили у пассажира с Украины.

Также с судна эвакуировали восемь россиян, которых доставили домой на борте МЧС. Их поместили на двухнедельный карантин в инфекционную больницу Казани. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, коронавирус выявили у троих из них, заболевание протекает в легкой форме.

Тем временем в Италии из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции Covid-2019 приостановили съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима», сообщается со ссылкой на киностудию Paramount Pictures. Соответствующее решение было принято «в качестве меры предосторожности, а также для безопасности актеров и съемочной группы». Съемки должны были пройти в Венеции. Из-за вспышки коронавирусной инфекции в стране власти Венеции также отменили празднование двух последних дней традиционного городского карнавала. Приостановил свою работу всемирно известный миланский оперный театр «Ла Скала».

На 25 февраля число заразившихся новой коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 80 тысяч человек, сообщает South China Morning Post.

За прошедшие сутки в Китае зафиксировали 508 новых случаев заражения, из которых только девять – за пределами провинции Хубэй, которая является эпицентром заболевания. К утру 25 февраля в стране умер еще 71 человек от коронавируса, число погибших достигло 2663 человека. Из больниц выписали 2589 человек.

Кроме того, Южная Корея сообщила о 60 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом, всего в стране заболели почти 900 человек, восемь человек умерли.

Накануне глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что заболевание, вызываемое коронавирусом, обладает потенциалом пандемии, но пока ситуация с распространением инфекции не достигла такого уровня. При этом число зараженных, выявленных за последние дни в Иране, Италии и Южной Корее, по его словам, вызывает сильную обеспокоенность.