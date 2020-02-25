Наука: Без рецидивов. Стоит ли терпеть боль в спине?

25.02.2020, 8:43, Разное

Согласно статистике, от острой боли в спине той или иной интенсивности страдают 80% населения, а у 20% людей боли носят рецидивирующий, хронический характер.

При этом, по словам специалистов, большинство страдальцев совершают одну и ту же ошибку: снимая боль, они оставляют без внимания её причину.

Источник страданий
Для начала попробуем разобраться, что вызывает боли в спине. Как правило, источник страданий – остеохондроз или спондилоартроз.

К развитию первого приводят избыточные нагрузки на позвоночник (спортивные и бытовые), а также вредные для спины привычки (долгое пребывание в фиксированной позе у представителей сидячих или стоячих профессий). В результате нарушается кровообращение в позвоночной артерии и происходит истончение межпозвонковых хрящевых дисков (природных прокладок-амортизаторов, не позволяющих верхнему позвонку слишком сильно давить на нижний и травмировать его).

К развитию спондилоартроза приводят дегенеративные изменения в суставах позвоночника, нередко возникающие параллельно с поражением межпозвонкового диска. Как и при остеохондрозе, в этом случае прежде всего страдает хрящевая ткань, что ведёт к локальным проявлениям дискомфорта, боли, мышечному напряжению и ограничению объёма движений в позвоночнике.
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Чаще всего под ударом оказываются наиболее уязвимые шейный и поясничный отделы позвоночника, на которые приходится наибольшая нагрузка.

Поначалу болевые ощущения носят преходящий характер. Но, если оставить их без должного внимания, с каждым новым приступом мучения будут усугубляться. Боль уже может возникать при любом физическом усилии, длительном стоянии, сидении, а подчас даже при кашле, чиханье и серьёзно нарушать качество жизни страдающего от рецидивирующей боли в позвоночнике человека.

Другим грозным проявлением болевого синдрома может быть нейрогенная хромота, при которой боль возникает в одной или обеих ногах при ходьбе, локализуясь выше или ниже уровня колена, либо распространяясь на всю конечность.
Правильное решение
Чтобы избежать подобного развития событий, сняв болевой синдром с помощью обезболивающих и противовоспалительных средств (таблеток, мазей, кремов, гелей), а также мышечных релаксантов (препаратов, снижающих мышечный тонус), необходимо начать приём препаратов, влияющих на сам источник болевого синдрома.

Речь о хондропротекторах (от греческого chondros и лат. protector – «покровитель», «защитник»), оказывающих положительное влияние на обменные процессы в хрящевой и костной ткани и способствующих замедлению прогрессирования остеохондроза и остеоартроза, а в ряде случаев – восстановлению уже изменённой хрящевой ткани. Начать курсовой приём этих препаратов нужно как можно раньше.

Закрепить полученный эффект помогут физиотерапевтические процедуры, массаж, лечебная физкультура (желательно под контролем специалиста) и изменение вредных для спины привычек. Придётся также периодически посещать специалистов – невролога, ортопеда.

Важно!
Болевые ощущения в том или ином участке спины могут быть отголоском заболеваний различных органов (сердца, желудка, поджелудочной железы, печени, селезёнки, бронхолёгочной системы, органов малого таза), которые по проводящим каналам связаны с позвоночником единой осью болевых импульсов. Если боль день ото дня не стихает, а нарастает, если она сопровождается повышением температуры тела, потерей веса, отдаёт в руку или ногу, а особенно в обе ноги, за медицинской помощью следует обратиться незамедлительно.



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