Россиянин сбросил укусившую его собаку с пятого этажа

25.02.2020, 8:37, Разное

Житель Красноярска выбросил собаку из окна, расположенного на пятом этаже многоквартирного дома. Маленькому псу породы той-терьер едва удалось выжить, сообщает телеканал «360».

Инцидент произошел на улице 60 лет Октября. О нем сразу же заговорили в социальных сетях. Очевидцы запечатлели, как зверь рухнул на снег и какое-то время продолжал лежать, но вскоре все же поднялся на лапы. Позже виновник произошедшего рассказал, что таким образом решил наказать животное за то, что оно укусило его во сне. В настоящее время за собакой ухаживают ветеринары. 



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