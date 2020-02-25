Ветеран СВР рассказал об обмене разведчика Козлова в 1982 году

25.02.2020, 8:37, Новости дня

Опыт, полученный внешней разведкой СССР в начале 1960-х при обмене с Западом прославленного разведчика Вильяма Фишера, известного как Рудольф Абель, спустя 20 лет применили при возвращении домой разведчика Алексея Козлова, добывшего информацию о планах ЮАР по созданию собственного ядерного оружия, рассказал ветеран Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Яковлев.

Яковлев рассказал в фильме телеканала НТВ «Секретная Африка. Атомная бомба в Калахари», что у СССР уже был опыт «по возвращению разведчиков нелегалов», и в ситуации с Козловым «нашли того же самого адвоката (Вольфганга) Фогеля, который участвовал в освобождении Вильяма Генриховича Фишера – «полковника Абеля», передает РИА «Новости».

По словам ветерана, несмотря на жестокие пытки, Козлов ничего не рассказал южноафриканской контрразведке и молчал на допросах.

«Поскольку он был западногерманским гражданином, то протоколы его допросов направлялись, в том числе, и в ФРГ. А там у разведки ГДР был источник в ведомстве по охране конституции (контрразведке ФРГ). И через какое-то время эти протоколы оказались у нас, в нашем распоряжении», – сказал он.

Фильм телеканала НТВ «Секретная Африка. Атомная бомба в Калахари» рассказывает о срыве советской разведкой в 1970-х годах программы создания ядерного оружия в ЮАР. Лента посвящена предстоящему 100-летию СВР России.

В ленте рассказывается, что Козлова выдал бывший офицер КГБ СССР, агент французской разведки Владимир Ветров, а не другой сотрудник Комитета госбезопасности перебежчик Олег Гордиевский, как считалось ранее.

При этом в 1985 году по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР Ветрова казнили за измену родине.

Алексей Козлов (1934-2015) в конце 1970-х годов работал в Южной Африке под именем немецкого бизнесмена Отто Шмидта. Доложенная им в Центр информация помогла привлечь внимание мирового сообщества к ядерным планам ЮАР, и режим Претории был вынужден свернуть свои разработки.

В 1980 году в результате предательства Козлова арестовали, в заключении его жестоко пытали. В 1982 году его обменяли на десять западных немцев и одного офицера армии ЮАР. Обмен состоялся на границе ФРГ и ГДР в районе небольшого города Херлесхаузен.

Позже Козлов снова работал на нелегальном положении за границей. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, ему в 2000 году было присвоено звание Героя России.

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