Учёные: Риск развития ишемического и геморрагического инсультов зависит от разных продуктов

25.02.2020, 8:30, Разное

В результате длительного исследования, проведённого учёными из Европейского общества кардиологов, удалось установить взаимосвязь между употребляемыми в пищу продуктами и развитием двух видов инсульта – ишемического и геморрагического. Оказалось, что на разные виды нарушения кровоснабжения головного мозга влияют не одни и те же продукты.
В 1992-2000 гг учёные собирали информацию относительно пищевых привычек около 418 тысяч человек, проживающих в девяти европейских государствах. Целью научной работы было определение влияния продуктов на конкретный вид инсульта, так как ранее подобного не проводилось и исследования показывали результаты относительно обоих типов нарушения мозгового кровоснабжения. Авторами проекта было выявлено, что в рационе европейцев в основном присутствует переработанное и красное мясо, птица, «молочка», злаковые, рыба разных сортов, яйца, овощи и фрукты, крупы, семена, орехи и бобовые. При этом за 8 лет среди участников эксперимента было зафиксировано свыше 4,28 тыс. случаев ишемического инсульта и 1,43 тыс. – геморрагического, а в каждом конкретном случае учёные точно знали, какие продукты входили в рацион человека.

Большее количество употребляемых овощей и фруктов приводит к снижению риска ишемического инсульта, но на геморрагический подобного влияния не отмечается, а вот яйца (более 1 шт. на 3 дня) повышают риск развития последнего и не оказывают влияния на первый. Подводя итог специалисты отметили, что в целом более здоровое питание и фруктово-овощная диета способствую снижению случаев возникновения проблем с кровоснабжение головного мозга. Подобный эффект, скорее всего, наблюдается из-за большого количества клетчатки, благотворно влияющей на человеческий организм, считают учёные.



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