ФБР: Россия хочет видеть, как Америка «рвет себя на части»

25.02.2020, 8:30, Новости дня

Российская кампания по оказанию влияния в США движима желанием «увидеть, как мы рвем себя на части», заявил представитель руководства ФБР.

Выступая на конференции в Вашингтоне, посвященной безопасности выборов, помощник руководителя рабочей группы ФБР по противодействию иностранному влиянию Дэвид Портер заявил, что Россия проводит «дерзкую и разрушительную» операцию против США, которая направлена на раскол населения и ослабление традиционных источников информации, таких как новостные СМИ, чтобы освободить место для искаженных интерпретаций событий.

«Вмешательство на выборах – это один из векторов в этом пространстве. Его цель – подорвать доверие к самим основам нашей демократической системы и способности наших лидеров управлять», – заявил Портер.

«Оно также призвано ослабить противника изнутри, выявляя реальные социально-политические проблемы, вбивая клинья в эти трещины и [расширяя] их с помощью манипуляций в Интернете и дезинформации в попытке создать атмосферу постоянной какофонии, беспорядка и конфликта», – сказал он.

«Проще говоря, в этом пространстве Россия хочет увидеть, как мы рвем себя на части, в то время как Китай хотел бы управлять нашим постепенным экономическим спадом на протяжении нескольких поколений», – сказал Портер.

Между тем, высокопоставленные американские демократы заявили, что администрация президента Дональда Трампа должна немедленно ввести санкции против России, после того как представители американской разведки заявили членам Конгресса, что Россия, по-видимому, пытается повлиять на выборы в США в этом году.

Сенаторы Чак Шумер, Боб Менендес и Шеррод Браун написали письмо госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину, в котором потребовали, чтобы администрация «немедленно и решительно» ввела санкции против правительства в Москве и всех россиян, причастных к вмешательству в выборы.

Источник в Конгрессе сообщил Reuters в пятницу, что представители разведки заявили законодателям, что Россия, судя по всему, ведет дезинформационную и пропагандистскую кампании, чтобы помочь как потенциальному кандидату от Демократической партии сенатору Берни Сандерсу, так и

Трампу, который добивается переизбрания в ноябре.

Кремль в пятницу заявил, что не вмешивается в американские выборы. Американское законодательство разрешает администрации предлагать санкции против Москвы в ответ на вмешательство на выборах.

В 2017 году Конгресс принял Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций. Частично это стало реакцией на выводы разведывательного сообщества, что Россия вмешивалась в ход выборов 2016 года, чтобы повысить шансы Трампа в борьбе за Белый дом.

Москва отвергла эти обвинения, а Трамп неоднократно ставил выводы разведки под сомнение.

В письме, опубликованном в понедельник, три сенатора призвали Помпео и Мнучина незамедлительно ввести санкции.

«Любые менее значительные шаги будут означать отказ от вашей ответственности за защиту и оборону США от этой серьезной угрозы нашей национальной безопасности и целостности нашего электорального процесса», – написали они.

Белый дом и Госдепартамент пока не отреагировали на просьбу о комментарии.

Шумер возглавляет демократическое меньшинство в Сенате. Менендес и Браун – главные демократы в комитетах Сената по международным отношениям и банкам, курирующих санкционную политику.

На прошлой неделе Трамп сменил исполняющего обязанности директора национальной разведки. Вместо Джозефа Магуайера эту работу будет выполнять посол США в Германии Ричард Гренелл. По сообщениям СМИ, Трамп был раздражен брифингом о российском вмешательстве, проведенном для законодателей.