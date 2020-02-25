«Мечтаю, чтобы он вырос добрым и порядочным человеком»: Александра Яковлева показала своего крестника

25.02.2020, 8:30, Разное

Отечественная актриса театра и кино, режиссёр и железнодорожник Александра Яковлева на странице в Instagram показала своего крестника Григория. Артистка мечтает, чтобы мальчик вырос добрым и порядочным человеком и, возможно, выбрал творческую профессию.

В одной из публикаций Александра Яковлева разместила фото, на котором запечатлена вместе с Григорием и его матерью Галиной. С женщиной артистка познакомилась около 11 лет назад, когда набирала сотрудников для работы на «Сапсане». С тех пор между ними сложились тёплые дружеские отношения, а 4 года назад подруга предложила Яковлевой стать крёстной матерью для её сына Григория.

День защитника Отечества Александра Яковлева провела вместе с крестником и подругой, отметив, что «праздник удался», все получили массу впечатлений от выставки ретро-автомобилей. Мальчик растёт весёлым и жизнерадостным, а крёстная мечтает, чтобы в будущем он стал артистом, но остался таким же добрым, честным и искренним человеком.