Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 77 тысяч

25.02.2020, 8:30, Новости дня

В Китае за последние сутки зарегистрирован 71 случай летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, и выявлено 508 новых заболевших. Такие данные приводит Госкомитет здравоохранения КНР (перевод «Интерфакса»).

Таким образом, с декабря число погибших от вируса составило 2,663 тыс. человек, всего зарегистрировано 77,658 тыс. случаев заболевания.

Также сегодня стало известно, что четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного в японском порту Йокогама, скончался от этого заболевания. По данным источника телеканала NHK, скончавшийся восьмидесятилетний гражданин находился в стационаре.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин.

Напомним, 31 января первых зараженных обнаружили на территории России — это граждане Китая, проживающие в Забайкалье и Тюменской области. Случаи регистрации зараженных подтверждены также в США, Канаде, Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании, Швеции, Финляндии, ОАЭ, Австралии, Вьетнаме, Японии, Непале, Сингапуре, Южной Корее, Таиланде, Малайзии, Шри-Ланке, Камбодже, Индии и в некоторых других странах.

 



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