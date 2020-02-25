Умер самый старый мужчина на планете

25.02.2020, 8:26, Разное

В японской префектуре Ниигата скончался самый старый мужчина на Земле – Ватанабэ Титэцу. Ему было 112 лет, сообщает «Москва 24».

Титэцу родился в 1907 году. Когда ему было 20 лет, он переехал на Тайвань, где занимался поставками сахарного тростника. Ватанабэ принял участие во Второй мировой войне, после чего вернулся в Японию, где работал в сфере сельского хозяйства. 12 февраля 2019 года он был занесен в Книгу рекордов Гиннесса в качестве старейшего жителя планеты. Главным залогом долголетия мужчина называл смех: он призывал людей не зацикливаться на негативных эмоциях. 



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