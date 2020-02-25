Медики представили картину улучшения здоровья после отказа от сахара

25.02.2020, 8:21, Разное

Зарубежные медики представили картину улучшения здоровья после отказа от сахара. Увлечение рафинированным продуктом провоцирует многие заболевания, в том числе онкологию и проблемы сердца и сосудов.
Способствуя воспалительным процессам в организме, избыток сахара вызывает гипергликемию, нарушение белкового и углеводного обмена, кариес и целый ряд серьезных недугов. Ученые характеризуют его как простой углевод, в котором отсутствуют полезные вещества. Согласно информации, представленной на облачном информсервисе Health24, только после двух дней воздержания от него улучшается работа ЖКТ, соответственно поднимается настроение и снимается напряжение. Неделя отсутствия в рационе рафинированного продукта улучшает качество сна и повышает работоспособность человека. Через месяц изменения в лучшую сторону становятся заметны на состоянии кожи, она очищается, становится упругой с эффектом омоложения.

Отказ от обработанного сахара в течение года повышает защитные силы организма и значительно снижает риск возникновения простудных заболеваний. Дополняет представленную картину стабилизация нормального индекса массы тела.



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