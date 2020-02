WP — американские консерваторы ответили на «мировой феномен» Тунберг своей «анти-Гретой»

25.02.2020, 8:21, Новости дня

У сторонников климатического скептицизма теперь появилась собственная юная активистка по аналогии со знаменитой Гретой Тунберг, пишет The Washington Post. 19-летняя немка Наоми Зайбт не стесняется выражать по вопросам климата, феминизма и миграции позиции, которые противоречат германскому мейнстриму. Между тем, по данным WP, за продвижением Наоми стоит американский аналитический центр, который имеет не самые чистые намерения.



YouTube

Поборникам климатического скептицизма «сложно тягаться по притягательности и юности» с активисткой Гретой Тунберг. Тем не менее, в одном американском аналитическом центре всё же надеются, что нашли ответ на «мировой феномен» Тунберг — собственную «анти-Грету», пишет The Washington Post. Такой фигурой, по данным газеты, стала 19-летняя немка Наоми Зайбт. Как и Грета, Зайбт — «светловолосая европейка с талантом к ораторскому искусству», однако в отличие от своей визави она критикует климатический алармизм, называет экологическую сознательность «омерзительно античеловеческой идеологией» и даже воспользовалась знаменитой гретиной фразой «Как вы смеете?», чтобы дать отпор мейнстримным немецким СМИ, перечисляют корреспонденты американского издания.

«Она — одарённейший сторонник свободного рынка и климатического реализма», — говорит о Зайбт в беседе с WP Джеймс Тейлор, директор Центра климатической и экологической политики имени Артура Б. Робинсона при влиятельном либертарианском аналитическом центре Heartland Institute. В декабре организация провела в рамках Конференции ООН по климату в Мадриде собственный форум, «звездой» которого, по словам Тейлора, и стала Наоми Зайбт. А уже в январе этого года Heartland взял Наоми на постоянную работу, сделав её «лицом» развёрнутой центром кампании, цель которой — «поставить под сомнение поддерживаемое большинством учёных мнение» об антропогенной природе климатических изменений, подчёркивают авторы статьи.



«Если подражание — это лучший комплимент, то тактику Heartland, по сути, можно воспринимать как признание того факта, что Грета задела многих за живое», — отмечают корреспонденты The Washington Post. Как напоминают журналисты, шведская активистка начала свою акцию протеста два года назад в 15-летнем возрасте,а с тех пор успела привлечь сторонников по всему миру, стать «человеком года» по версии журнала Time и выступить на многих международных мероприятиях, включая прошлогодний Давосский форум, где она говорила: «Я хочу, чтобы вы паниковали. Я хочу, чтобы вы ощутили тот страх, который я ощущаю каждый день. А ещё я хочу, чтобы вы после этого начали действовать».



Наоми Зайбт, в свою очередь, считает, что транслируемые шведской активисткой мрачные предсказания о тяжёлых последствиях климатических изменений — это преувеличение. «Я не хочу, чтобы вы паниковали. Я хочу, чтобы вы думали», — говорит она в одном из своих роликов, опубликованном на сайте Heartland.



По мнению американских экспертов, кампания Heartland, лицом которой стала Зайбт, не носит дезинформационный характер, но всё же имеет определённые тревожные черты — её авторы не только отметают призывы экологических активистов, но и искажают факты с целью отвлечь аудиторию, а кроме того пытаются провести знак равенства между «посланием, которое основано на научных исследованиях климата и стало вирусным сам по себе, и посланием, которое основано на климатическим скептицизме и пытается догнать первое по популярности за счёт платной раскрутки».



Как признаётся сама Наоми, она стала активисткой несколько лет назад, когда начала задавать в школе вопросы по поводу либеральной миграционной политики Германии. По её словам, она столкнулась с весьма жёсткой реакцией со стороны учителей и сверстников, что только укрепило её скептицизм по отношению к мейнстримным для Германии позициям по миграции. Выступать же против акций климатических активистов Наоми стала после того, как увидела молодых людей, участвующих в школьной забастовке за климат, организованная Гретой Тунберг. «У меня мурашки по коже бегут, когда я вижу такую молодёжь, особенно на школьной забастовке, — цитирует девушку The Washington Post. — Они вопят, кричат и вообще напуганы до смерти. Они боятся конца света».



Наоми подчёркивает, что не оспаривает тот факт, что парниковые газы разогревают планету, но полагает, что учёные и активисты преувеличивают масштабы феномена. Активистка призывает своих слушателей обратить внимание на то, что температура на Земле может расти и под влиянием других факторов — включая энергию Солнца. Правда, как подчёркивают корреспонденты WP, учёные с Наоми не согласны: по данным большинства американских исследований, главной причиной глобального потепления с середины XX века выступают именно выбросы парниковых газов, а количество солнечной энергии, достигающей планеты, с 70-х годов прошлого века только уменьшилось.



Помимо климатических изменений Наоми также скептически отзывается о феминизме и миграции, проявляя в этих вопросах «солидарность с ультраправыми движениями», говорится в материале The Washington Post. Немецкие СМИ причисляли Наоми к сторонникам «Альтернативы для Германии» (АдГ) — крупнейшей в немецком парламенте оппозиционной партии, лидеры которой заявляли, что ведут борьбу против «вторжения иноземцев». Сама Наоми отвечает, что не является членом АдГ, но признаёт, что недавно выступала на одном из мероприятий партии, отмечается в статье.



Путь немецкой активистки в американский Heartland начался в ноябре прошлого года с выступления в мюнхенском аналитическом центре EIKE, вице-президентом которого является видный представитель АдГ; к тому моменту Наоми уже вела блог на YouTube, выпуская ролики на самые разные темы начиная с миграции и заканчивая феминизмом и климатом. Среди её слушателей в EIKE оказался упомянутый сотрудник Heartland Джеймс Тейлор. Как поведал Тейлор WP, он сразу же увидел в девушке потенциал и предложил ей сотрудничество.



По данным The Washington Post, Heartland Institute, основанный в 1984 году и финансируемый в основном за счёт анонимных пожертвований, начал плотно заниматься темой климатических изменений около десяти лет назад. Центр имеет «прямой выход» на администрацию Дональда Трампа, а один из его старших научных сотрудников Уильям Харпер с 2018 по 2019 год занимал пост старшего директора в Совете национальной безопасности США. Харпер, который также является почётным профессором физики Принстонского университета, неоднократно заявлял о том, что углеродные выбросы необходимо рассматривать как полезный для человечества фактор. Согласно документам, полученным редакцией The Washington Post, работая в администрации Трампа, Харпер пытался привлечь Heartland к продвижению своих идей и однажды вступил в конфликт с чиновником одного из разведывательных ведомств, выразившим в официальном документе мнение о том, что климатические изменения могут обернуться «потенциально катастрофическими» последствиями.



Как пишет WP, немецкие СМИ сообщали, что Heartland пытается повлиять на немецкую политику, поскольку его руководство опасается, что жёсткая позиция Германии по вопросу снижения углеродных выбросов может оказаться «заразной». В декабре прошлого года во время Конференции ООН по климату в Мадриде двое сотрудников немецкого некоммерческого объединения журналистов-расследователей CORRECTIV «под прикрытием» установили контакт с присутствовавшим там Джеймсом Тейлором, заявив ему, что представляют интересы одного из крупных автопроизводителей, который хотел бы пожертвовать Heartland полмиллиона евро. Тейлор «клюнул на эту наживку» и набросал для журналистов коммерческое предложение из трёх страниц, где в общих чертах описывалась кампания по противодействию инициативам Берлина в плане снижения выбросов. В документе, который смогли получить корреспонденты WP, говорилось, что «недальновидная» политика Германии всё сильнее влияет на другие страны, и что помочь это прекратить сможет «звезда» организованного Heartland параллельно с Конференцией ООН форума «Реалии климата» Наоми Зайбт.



Расследование CORRECTIV было показано по немецкому телевидению в этом месяце, однако господин Тейлор отнёсся к нему весьма пренебрежительно. «Да даже если бы они нам признались, кто они такие, я бы всё равно с ними поговорил — и заявил бы, в общем-то, то же самое», — цитирует The Washington Post сотрудника Heartland. Наоми, которую сотрудники CORRECTIV засняли на одном из публичных мероприятий, представившись жертвователями, отреагировала более жёстко — в ответном ролике она, вспомнив о знаменитом выступлении Греты Тунберг в ООН, заявила: «У меня есть пара последних слов для СМИ: как вы смеете?».



Как говорила Наоми в одном из своих роликов, ей не нравится, когда её называют «анти-Гретой», поскольку это подразумевает, что она — тоже «марионетка с промытыми мозгами, только для другой стороны»; активистка, впрочем, сразу же признала, что выразилась слишком жёстко и подчеркнула, что вовсе не собирается срамить свою шведскую коллегу. А вот Джеймс Тейлор считает, что связывать Наоми с Гретой вполне естественно, и что от этого Heartland только выигрывает. Как бы то ни было, немецкой активистке до Греты пока далеко — если у шведской школьницы количество фолловеров в социальных сетях исчисляется миллионами, у Наоми пока есть лишь 50 тыс. подписчиков на YouTube, подчёркивают авторы статьи